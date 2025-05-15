Devises / SFST
SFST: Southern First Bancshares Inc
45.18 USD 0.36 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SFST a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.11 et à un maximum de 45.68.
Suivez la dynamique Southern First Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SFST Nouvelles
Range quotidien
45.11 45.68
Range Annuel
29.14 46.00
- Clôture Précédente
- 45.54
- Ouverture
- 45.60
- Bid
- 45.18
- Ask
- 45.48
- Plus Bas
- 45.11
- Plus Haut
- 45.68
- Volume
- 58
- Changement quotidien
- -0.79%
- Changement Mensuel
- 2.06%
- Changement à 6 Mois
- 38.29%
- Changement Annuel
- 32.11%
20 septembre, samedi