SFST: Southern First Bancshares Inc
44.39 USD 0.56 (1.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SFST de hoy ha cambiado un 1.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.00, mientras que el máximo ha alcanzado 45.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Southern First Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
44.00 45.83
Rango anual
29.14 46.00
- Cierres anteriores
- 43.83
- Open
- 44.28
- Bid
- 44.39
- Ask
- 44.69
- Low
- 44.00
- High
- 45.83
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- 1.28%
- Cambio mensual
- 0.27%
- Cambio a 6 meses
- 35.87%
- Cambio anual
- 29.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B