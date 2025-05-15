Valute / SFST
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SFST: Southern First Bancshares Inc
45.18 USD 0.36 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFST ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.11 e ad un massimo di 45.68.
Segui le dinamiche di Southern First Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFST News
- All You Need to Know About Southern First (SFST) Rating Upgrade to Strong Buy
- Best Momentum Stock to Buy for July 24th
- New Strong Buy Stocks for July 24th
- Southern First Bancshares earnings beat by $0.16, revenue fell short of estimates
- Southern First (SFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Southern First Q2 2025 slides: EPS surges 119% YoY as margins expand
- Piper Sandler raises SFST stock to Overweight, sets $43 target
- Southern First Bancshares director William Maner IV buys $25,305 in stock
Intervallo Giornaliero
45.11 45.68
Intervallo Annuale
29.14 46.00
- Chiusura Precedente
- 45.54
- Apertura
- 45.60
- Bid
- 45.18
- Ask
- 45.48
- Minimo
- 45.11
- Massimo
- 45.68
- Volume
- 58
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- 2.06%
- Variazione Semestrale
- 38.29%
- Variazione Annuale
- 32.11%
21 settembre, domenica