Moedas / SFST
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SFST: Southern First Bancshares Inc
45.28 USD 0.89 (2.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SFST para hoje mudou para 2.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.40 e o mais alto foi 45.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Southern First Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFST Notícias
- All You Need to Know About Southern First (SFST) Rating Upgrade to Strong Buy
- Best Momentum Stock to Buy for July 24th
- New Strong Buy Stocks for July 24th
- Southern First Bancshares earnings beat by $0.16, revenue fell short of estimates
- Southern First (SFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Southern First Q2 2025 slides: EPS surges 119% YoY as margins expand
- Piper Sandler raises SFST stock to Overweight, sets $43 target
- Southern First Bancshares director William Maner IV buys $25,305 in stock
Faixa diária
44.40 45.28
Faixa anual
29.14 46.00
- Fechamento anterior
- 44.39
- Open
- 44.91
- Bid
- 45.28
- Ask
- 45.58
- Low
- 44.40
- High
- 45.28
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 2.00%
- Mudança mensal
- 2.28%
- Mudança de 6 meses
- 38.60%
- Mudança anual
- 32.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh