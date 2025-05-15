通貨 / SFST
SFST: Southern First Bancshares Inc
45.18 USD 0.36 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFSTの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり45.11の安値と45.68の高値で取引されました。
Southern First Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
45.11 45.68
1年のレンジ
29.14 46.00
- 以前の終値
- 45.54
- 始値
- 45.60
- 買値
- 45.18
- 買値
- 45.48
- 安値
- 45.11
- 高値
- 45.68
- 出来高
- 58
- 1日の変化
- -0.79%
- 1ヶ月の変化
- 2.06%
- 6ヶ月の変化
- 38.29%
- 1年の変化
- 32.11%
