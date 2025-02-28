Dövizler / SFB
SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047
21.7800 USD 0.0200 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SFB fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.6300 ve Yüksek fiyatı olarak 21.9300 aralığında işlem gördü.
Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
21.6300 21.9300
Yıllık aralık
18.5818 23.4800
- Önceki kapanış
- 21.8000
- Açılış
- 21.8956
- Satış
- 21.7800
- Alış
- 21.7830
- Düşük
- 21.6300
- Yüksek
- 21.9300
- Hacim
- 37
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- 1.33%
- 6 aylık değişim
- 7.08%
- Yıllık değişim
- -7.12%
21 Eylül, Pazar