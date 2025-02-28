Valute / SFB
SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047
21.7800 USD 0.0200 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFB ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.6300 e ad un massimo di 21.9300.
Segui le dinamiche di Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.6300 21.9300
Intervallo Annuale
18.5818 23.4800
- Chiusura Precedente
- 21.8000
- Apertura
- 21.8956
- Bid
- 21.7800
- Ask
- 21.7830
- Minimo
- 21.6300
- Massimo
- 21.9300
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 7.08%
- Variazione Annuale
- -7.12%
20 settembre, sabato