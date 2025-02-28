QuotazioniSezioni
Valute / SFB
Tornare a Azioni

SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047

21.7800 USD 0.0200 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFB ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.6300 e ad un massimo di 21.9300.

Segui le dinamiche di Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SFB News

Intervallo Giornaliero
21.6300 21.9300
Intervallo Annuale
18.5818 23.4800
Chiusura Precedente
21.8000
Apertura
21.8956
Bid
21.7800
Ask
21.7830
Minimo
21.6300
Massimo
21.9300
Volume
37
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
1.33%
Variazione Semestrale
7.08%
Variazione Annuale
-7.12%
20 settembre, sabato