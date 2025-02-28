시세섹션
SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047

21.7800 USD 0.0200 (0.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SFB 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.6300이고 고가는 21.9300이었습니다.

Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
21.6300 21.9300
년간 변동
18.5818 23.4800
이전 종가
21.8000
시가
21.8956
Bid
21.7800
Ask
21.7830
저가
21.6300
고가
21.9300
볼륨
37
일일 변동
-0.09%
월 변동
1.33%
6개월 변동
7.08%
년간 변동율
-7.12%
