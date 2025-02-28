KurseKategorien
SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047

21.8000 USD 0.1200 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SFB hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.8000 bis zu einem Hoch von 21.9900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
21.8000 21.9900
Jahresspanne
18.5818 23.4800
Vorheriger Schlusskurs
21.9200
Eröffnung
21.9900
Bid
21.8000
Ask
21.8030
Tief
21.8000
Hoch
21.9900
Volumen
15
Tagesänderung
-0.55%
Monatsänderung
1.42%
6-Monatsänderung
7.18%
Jahresänderung
-7.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K