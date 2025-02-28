Währungen / SFB
SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047
21.8000 USD 0.1200 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFB hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.8000 bis zu einem Hoch von 21.9900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.8000 21.9900
Jahresspanne
18.5818 23.4800
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.9200
- Eröffnung
- 21.9900
- Bid
- 21.8000
- Ask
- 21.8030
- Tief
- 21.8000
- Hoch
- 21.9900
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 1.42%
- 6-Monatsänderung
- 7.18%
- Jahresänderung
- -7.04%
