SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047

21.8682 USD 0.0118 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SFB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.7899, а максимальная — 21.8800.

Следите за динамикой Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.7899 21.8800
Годовой диапазон
18.5818 23.4800
Предыдущее закрытие
21.8800
Open
21.8400
Bid
21.8682
Ask
21.8712
Low
21.7899
High
21.8800
Объем
17
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
7.51%
Годовое изменение
-6.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.