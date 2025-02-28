Валюты / SFB
SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047
21.8682 USD 0.0118 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.7899, а максимальная — 21.8800.
Следите за динамикой Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.7899 21.8800
Годовой диапазон
18.5818 23.4800
- Предыдущее закрытие
- 21.8800
- Open
- 21.8400
- Bid
- 21.8682
- Ask
- 21.8712
- Low
- 21.7899
- High
- 21.8800
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- 7.51%
- Годовое изменение
- -6.75%
