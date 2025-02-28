クォートセクション
通貨 / SFB
株に戻る

SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047

21.8000 USD 0.1200 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SFBの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり21.8000の安値と21.9900の高値で取引されました。

Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SFB News

1日のレンジ
21.8000 21.9900
1年のレンジ
18.5818 23.4800
以前の終値
21.9200
始値
21.9900
買値
21.8000
買値
21.8030
安値
21.8000
高値
21.9900
出来高
15
1日の変化
-0.55%
1ヶ月の変化
1.42%
6ヶ月の変化
7.18%
1年の変化
-7.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K