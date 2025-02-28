通貨 / SFB
SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047
21.8000 USD 0.1200 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFBの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり21.8000の安値と21.9900の高値で取引されました。
Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.8000 21.9900
1年のレンジ
18.5818 23.4800
- 以前の終値
- 21.9200
- 始値
- 21.9900
- 買値
- 21.8000
- 買値
- 21.8030
- 安値
- 21.8000
- 高値
- 21.9900
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- 1.42%
- 6ヶ月の変化
- 7.18%
- 1年の変化
- -7.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K