SFB: Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047

21.7800 USD 0.0200 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SFB a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.6300 et à un maximum de 21.9300.

Suivez la dynamique Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.6300 21.9300
Range Annuel
18.5818 23.4800
Clôture Précédente
21.8000
Ouverture
21.8956
Bid
21.7800
Ask
21.7830
Plus Bas
21.6300
Plus Haut
21.9300
Volume
37
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
1.33%
Changement à 6 Mois
7.08%
Changement Annuel
-7.12%
20 septembre, samedi