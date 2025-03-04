Dövizler / SCOR
SCOR: comScore Inc
6.50 USD 0.02 (0.31%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCOR fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.29 ve Yüksek fiyatı olarak 6.50 aralığında işlem gördü.
comScore Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SCOR haberleri
- Comscore launches AI-powered data partner network for advertisers
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Comscore Q2 2025 slides reveal 60% cross-platform growth amid market skepticism
- comScore (SCOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- APi (APG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SCOR reports strong Q2 results, exceeds consensus by 12.5%
- Comscore partners with HyphaMetrics to enhance CTV measurement
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- UBS examines how this year’s hurricane season could impact European reinsurers
- Comscore and ShowSeeker Partner to Bring Person-Level Data to Pilot ® Platform, Advancing Local TV Campaign Precision
- Jefferies lowers comScore stock price target to $5 from $6.25
- Comscore Adds Consumer AI Tool Usage Data to Its Industry-Leading Suite of Reporting
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- Scor under examination over former chair’s alleged acts related to a Covea deal
- Scor downgraded by UBS on dividend yield concerns
- Goldman Sachs Initiates ‘buy’ on Hannover Re, Scor amid reinsurance shift
- SMBC settles with more insurers in lawsuit over stranded Russian jets
- Scor SE stock down as solvency miss offsets strong Q4 earnings
- comScore, Inc. (SCOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- comScore, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SCOR)
Günlük aralık
6.29 6.50
Yıllık aralık
4.39 8.99
- Önceki kapanış
- 6.48
- Açılış
- 6.29
- Satış
- 6.50
- Alış
- 6.80
- Düşük
- 6.29
- Yüksek
- 6.50
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- -2.26%
- 6 aylık değişim
- -0.31%
- Yıllık değişim
- -6.34%
21 Eylül, Pazar