Валюты / SCOR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCOR: comScore Inc
6.41 USD 0.39 (5.74%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCOR за сегодня изменился на -5.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.41, а максимальная — 6.41.
Следите за динамикой comScore Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCOR
- Comscore launches AI-powered data partner network for advertisers
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Comscore Q2 2025 slides reveal 60% cross-platform growth amid market skepticism
- comScore (SCOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- APi (APG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SCOR reports strong Q2 results, exceeds consensus by 12.5%
- Comscore partners with HyphaMetrics to enhance CTV measurement
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- UBS examines how this year’s hurricane season could impact European reinsurers
- Comscore and ShowSeeker Partner to Bring Person-Level Data to Pilot ® Platform, Advancing Local TV Campaign Precision
- Jefferies lowers comScore stock price target to $5 from $6.25
- Comscore Adds Consumer AI Tool Usage Data to Its Industry-Leading Suite of Reporting
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- Scor under examination over former chair’s alleged acts related to a Covea deal
- Scor downgraded by UBS on dividend yield concerns
- Goldman Sachs Initiates ‘buy’ on Hannover Re, Scor amid reinsurance shift
- SMBC settles with more insurers in lawsuit over stranded Russian jets
- Scor SE stock down as solvency miss offsets strong Q4 earnings
- comScore, Inc. (SCOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- comScore, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SCOR)
Дневной диапазон
6.41 6.41
Годовой диапазон
4.39 8.99
- Предыдущее закрытие
- 6.80
- Open
- 6.41
- Bid
- 6.41
- Ask
- 6.71
- Low
- 6.41
- High
- 6.41
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -5.74%
- Месячное изменение
- -3.61%
- 6-месячное изменение
- -1.69%
- Годовое изменение
- -7.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.