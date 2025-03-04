Divisas / SCOR
SCOR: comScore Inc
6.10 USD 0.31 (4.84%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCOR de hoy ha cambiado un -4.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.10, mientras que el máximo ha alcanzado 6.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas comScore Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCOR News
- Comscore launches AI-powered data partner network for advertisers
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Comscore Q2 2025 slides reveal 60% cross-platform growth amid market skepticism
- comScore (SCOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- APi (APG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SCOR reports strong Q2 results, exceeds consensus by 12.5%
- Comscore partners with HyphaMetrics to enhance CTV measurement
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- UBS examines how this year’s hurricane season could impact European reinsurers
- Comscore and ShowSeeker Partner to Bring Person-Level Data to Pilot ® Platform, Advancing Local TV Campaign Precision
- Jefferies lowers comScore stock price target to $5 from $6.25
- Comscore Adds Consumer AI Tool Usage Data to Its Industry-Leading Suite of Reporting
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- Scor under examination over former chair’s alleged acts related to a Covea deal
- Scor downgraded by UBS on dividend yield concerns
- Goldman Sachs Initiates ‘buy’ on Hannover Re, Scor amid reinsurance shift
- SMBC settles with more insurers in lawsuit over stranded Russian jets
- Scor SE stock down as solvency miss offsets strong Q4 earnings
- comScore, Inc. (SCOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- comScore, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SCOR)
Rango diario
6.10 6.30
Rango anual
4.39 8.99
- Cierres anteriores
- 6.41
- Open
- 6.30
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 6.10
- High
- 6.30
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -4.84%
- Cambio mensual
- -8.27%
- Cambio a 6 meses
- -6.44%
- Cambio anual
- -12.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B