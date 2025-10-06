KotasyonBölümler
Dövizler / SCHM
SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF

29.91 USD 0.33 (1.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCHM fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.58 ve Yüksek fiyatı olarak 29.91 aralığında işlem gördü.

Schwab U.S. Mid Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

SCHM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Schwab U.S. Mid Cap ETF hisse senedi 29.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.58 - 29.91 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.58 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 499 değerine ulaştı. SCHM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab U.S. Mid Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Schwab U.S. Mid Cap ETF hisse senedi şu anda 29.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.94% ve USD değerlerini izler. SCHM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHM hisse senedi nasıl alınır?

Schwab U.S. Mid Cap ETF hisselerini şu anki 29.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.91 ve Ask 30.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 499 ve günlük değişim oranı 0.94% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHM fiyat hareketlerini takip edin.

SCHM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Schwab U.S. Mid Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.42 - 30.27 ve mevcut fiyatı 29.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.91 veya Ask 30.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.29% ve 6 aylık değişim oranı 16.43% değerlerini karşılaştırır. SCHM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab U.S. Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Schwab U.S. Mid-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 30.27 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.42 - 30.27). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.58 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. Mid Cap ETF performansını takip edin.

Schwab U.S. Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.42 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.42 - 30.27 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHM fiyat hareketlerini izleyin.

SCHM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Schwab U.S. Mid Cap ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 29.58 ve yıllık değişim oranı 7.94% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
29.58 29.91
Yıllık aralık
22.42 30.27
Önceki kapanış
29.58
Açılış
29.63
Satış
29.91
Alış
30.21
Düşük
29.58
Yüksek
29.91
Hacim
499
Günlük değişim
1.12%
Aylık değişim
1.29%
6 aylık değişim
16.43%
Yıllık değişim
7.94%
