SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF

29.93 USD 0.35 (1.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCHM a changé de 1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.58 et à un maximum de 29.95.

Suivez la dynamique Schwab U.S. Mid Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SCHM aujourd'hui ?

L'action Schwab U.S. Mid Cap ETF est cotée à 29.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.58 - 29.95, a clôturé hier à 29.58 et son volume d'échange a atteint 649. Le graphique en temps réel du cours de SCHM présente ces mises à jour.

L'action Schwab U.S. Mid Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab U.S. Mid Cap ETF est actuellement valorisé à 29.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHM.

Comment acheter des actions SCHM ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. Mid Cap ETF au cours actuel de 29.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.93 ou de 30.23, le 649 et le 1.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SCHM ?

Investir dans Schwab U.S. Mid Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.42 - 30.27 et le prix actuel 29.93. Beaucoup comparent 1.35% et 16.50% avant de passer des ordres à 29.93 ou 30.23. Consultez le graphique du cours de SCHM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. Mid-Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab U.S. Mid-Cap ETF l'année dernière était 30.27. Au cours de 22.42 - 30.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. Mid Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. Mid-Cap ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) sur l'année a été 22.42. Sa comparaison avec 29.93 et 22.42 - 30.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SCHM a-t-elle été divisée ?

Schwab U.S. Mid Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.58 et 8.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
29.58 29.95
Range Annuel
22.42 30.27
Clôture Précédente
29.58
Ouverture
29.63
Bid
29.93
Ask
30.23
Plus Bas
29.58
Plus Haut
29.95
Volume
649
Changement quotidien
1.18%
Changement Mensuel
1.35%
Changement à 6 Mois
16.50%
Changement Annuel
8.01%
23 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères TIPS de 5 ans
Act
1.182%
Fcst
Prev
1.650%