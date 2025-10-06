SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF
今日SCHM汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点29.58和高点29.91进行交易。
关注Schwab U.S. Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCHM新闻
常见问题解答
SCHM股票今天的价格是多少？
Schwab U.S. Mid Cap ETF股票今天的定价为29.91。它在29.58 - 29.91范围内交易，昨天的收盘价为29.58，交易量达到499。SCHM的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab U.S. Mid Cap ETF股票是否支付股息？
Schwab U.S. Mid Cap ETF目前的价值为29.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.94%和USD。实时查看图表以跟踪SCHM走势。
如何购买SCHM股票？
您可以以29.91的当前价格购买Schwab U.S. Mid Cap ETF股票。订单通常设置在29.91或30.21附近，而499和0.94%显示市场活动。立即关注SCHM的实时图表更新。
如何投资SCHM股票？
投资Schwab U.S. Mid Cap ETF需要考虑年度范围22.42 - 30.27和当前价格29.91。许多人在以29.91或30.21下订单之前，会比较1.29%和。实时查看SCHM价格图表，了解每日变化。
Schwab U.S. Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab U.S. Mid-Cap ETF的最高价格是30.27。在22.42 - 30.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Mid Cap ETF的绩效。
Schwab U.S. Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？
Schwab U.S. Mid-Cap ETF（SCHM）的最低价格为22.42。将其与当前的29.91和22.42 - 30.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHM股票是什么时候拆分的？
Schwab U.S. Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.58和7.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.58
- 开盘价
- 29.63
- 卖价
- 29.91
- 买价
- 30.21
- 最低价
- 29.58
- 最高价
- 29.91
- 交易量
- 499
- 日变化
- 1.12%
- 月变化
- 1.29%
- 6个月变化
- 16.43%
- 年变化
- 7.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%