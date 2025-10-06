报价部分
货币 / SCHM
SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF

29.91 USD 0.33 (1.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SCHM汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点29.58和高点29.91进行交易。

关注Schwab U.S. Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SCHM股票今天的价格是多少？

Schwab U.S. Mid Cap ETF股票今天的定价为29.91。它在29.58 - 29.91范围内交易，昨天的收盘价为29.58，交易量达到499。SCHM的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab U.S. Mid Cap ETF股票是否支付股息？

Schwab U.S. Mid Cap ETF目前的价值为29.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.94%和USD。实时查看图表以跟踪SCHM走势。

如何购买SCHM股票？

您可以以29.91的当前价格购买Schwab U.S. Mid Cap ETF股票。订单通常设置在29.91或30.21附近，而499和0.94%显示市场活动。立即关注SCHM的实时图表更新。

如何投资SCHM股票？

投资Schwab U.S. Mid Cap ETF需要考虑年度范围22.42 - 30.27和当前价格29.91。许多人在以29.91或30.21下订单之前，会比较1.29%和。实时查看SCHM价格图表，了解每日变化。

Schwab U.S. Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab U.S. Mid-Cap ETF的最高价格是30.27。在22.42 - 30.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Mid Cap ETF的绩效。

Schwab U.S. Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？

Schwab U.S. Mid-Cap ETF（SCHM）的最低价格为22.42。将其与当前的29.91和22.42 - 30.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHM股票是什么时候拆分的？

Schwab U.S. Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.58和7.94%中可见。

日范围
29.58 29.91
年范围
22.42 30.27
前一天收盘价
29.58
开盘价
29.63
卖价
29.91
买价
30.21
最低价
29.58
最高价
29.91
交易量
499
日变化
1.12%
月变化
1.29%
6个月变化
16.43%
年变化
7.94%
