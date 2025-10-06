- Visão do mercado
SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF
A taxa do SCHM para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.58 e o mais alto foi 29.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab U.S. Mid Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCHM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SCHM hoje?
Hoje Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) está avaliado em 29.91. O instrumento é negociado dentro de 29.58 - 29.91, o fechamento de ontem foi 29.58, e o volume de negociação atingiu 499. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHM em tempo real.
As ações de Schwab U.S. Mid Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab U.S. Mid Cap ETF está avaliado em 29.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.94% e USD. Monitore os movimentos de SCHM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SCHM?
Você pode comprar ações de Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) pelo preço atual 29.91. Ordens geralmente são executadas perto de 29.91 ou 30.21, enquanto 499 e 0.94% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SCHM?
Investir em Schwab U.S. Mid Cap ETF envolve considerar a faixa anual 22.42 - 30.27 e o preço atual 29.91. Muitos comparam 1.29% e 16.43% antes de enviar ordens em 29.91 ou 30.21. Estude as mudanças diárias de preço de SCHM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab U.S. Mid-Cap ETF?
O maior preço de Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) no último ano foi 30.27. As ações oscilaram bastante dentro de 22.42 - 30.27, e a comparação com 29.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab U.S. Mid Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab U.S. Mid-Cap ETF?
O menor preço de Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) no ano foi 22.42. A comparação com o preço atual 29.91 e 22.42 - 30.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHM?
No passado Schwab U.S. Mid Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.58 e 7.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.58
- Open
- 29.63
- Bid
- 29.91
- Ask
- 30.21
- Low
- 29.58
- High
- 29.91
- Volume
- 499
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- 1.29%
- Mudança de 6 meses
- 16.43%
- Mudança anual
- 7.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%