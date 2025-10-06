КотировкиРазделы
Валюты / SCHM
Назад в Рынок акций США

SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF

29.91 USD 0.33 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCHM за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.58, а максимальная — 29.91.

Следите за динамикой Schwab U.S. Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SCHM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHM сегодня?

Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) сегодня оценивается на уровне 29.91. Инструмент торгуется в пределах 29.58 - 29.91, вчерашнее закрытие составило 29.58, а торговый объем достиг 499. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Mid Cap ETF?

Schwab U.S. Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 29.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.94% и USD. Отслеживайте движения SCHM на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHM?

Вы можете купить акции Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) по текущей цене 29.91. Ордера обычно размещаются около 29.91 или 30.21, тогда как 499 и 0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHM?

Инвестирование в Schwab U.S. Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 22.42 - 30.27 и текущей цены 29.91. Многие сравнивают 1.29% и 16.43% перед размещением ордеров на 29.91 или 30.21. Изучайте ежедневные изменения цены SCHM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Mid-Cap ETF?

Самая высокая цена Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) за последний год составила 30.27. Акции заметно колебались в пределах 22.42 - 30.27, сравнение с 29.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Mid Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Mid-Cap ETF?

Самая низкая цена Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) за год составила 22.42. Сравнение с текущими 29.91 и 22.42 - 30.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHM?

В прошлом Schwab U.S. Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.58 и 7.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.58 29.91
Годовой диапазон
22.42 30.27
Предыдущее закрытие
29.58
Open
29.63
Bid
29.91
Ask
30.21
Low
29.58
High
29.91
Объем
499
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
16.43%
Годовое изменение
7.94%
23 октября, четверг
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
Пред.
4.00 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.5%
Прог.
Пред.
-0.2%
14:25
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.182%
Прог.
Пред.
1.650%