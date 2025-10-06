- Обзор рынка
SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF
Курс SCHM за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.58, а максимальная — 29.91.
Следите за динамикой Schwab U.S. Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCHM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHM сегодня?
Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) сегодня оценивается на уровне 29.91. Инструмент торгуется в пределах 29.58 - 29.91, вчерашнее закрытие составило 29.58, а торговый объем достиг 499. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Mid Cap ETF?
Schwab U.S. Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 29.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.94% и USD. Отслеживайте движения SCHM на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHM?
Вы можете купить акции Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) по текущей цене 29.91. Ордера обычно размещаются около 29.91 или 30.21, тогда как 499 и 0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHM?
Инвестирование в Schwab U.S. Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 22.42 - 30.27 и текущей цены 29.91. Многие сравнивают 1.29% и 16.43% перед размещением ордеров на 29.91 или 30.21. Изучайте ежедневные изменения цены SCHM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Mid-Cap ETF?
Самая высокая цена Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) за последний год составила 30.27. Акции заметно колебались в пределах 22.42 - 30.27, сравнение с 29.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Mid Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Mid-Cap ETF?
Самая низкая цена Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) за год составила 22.42. Сравнение с текущими 29.91 и 22.42 - 30.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHM?
В прошлом Schwab U.S. Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.58 и 7.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.58
- Open
- 29.63
- Bid
- 29.91
- Ask
- 30.21
- Low
- 29.58
- High
- 29.91
- Объем
- 499
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 16.43%
- Годовое изменение
- 7.94%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%