通貨 / SCHM
SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF

29.91 USD 0.33 (1.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCHMの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり29.58の安値と29.91の高値で取引されました。

Schwab U.S. Mid Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SCHM株の現在の価格は？

Schwab U.S. Mid Cap ETFの株価は本日29.91です。29.58 - 29.91内で取引され、前日の終値は29.58、取引量は499に達しました。SCHMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Schwab U.S. Mid Cap ETFの株は配当を出しますか？

Schwab U.S. Mid Cap ETFの現在の価格は29.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.94%やUSDにも注目します。SCHMの動きはライブチャートで確認できます。

SCHM株を買う方法は？

Schwab U.S. Mid Cap ETFの株は現在29.91で購入可能です。注文は通常29.91または30.21付近で行われ、499や0.94%が市場の動きを示します。SCHMの最新情報はライブチャートで確認できます。

SCHM株に投資する方法は？

Schwab U.S. Mid Cap ETFへの投資では、年間の値幅22.42 - 30.27と現在の29.91を考慮します。注文は多くの場合29.91や30.21で行われる前に、1.29%や16.43%と比較されます。SCHMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Mid-Cap ETFの株の最高値は？

Schwab U.S. Mid-Cap ETFの過去1年の最高値は30.27でした。22.42 - 30.27内で株価は大きく変動し、29.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Mid Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Mid-Cap ETFの株の最低値は？

Schwab U.S. Mid-Cap ETF(SCHM)の年間最安値は22.42でした。現在の29.91や22.42 - 30.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHMの動きはライブチャートで確認できます。

SCHMの株式分割はいつ行われましたか？

Schwab U.S. Mid Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.58、7.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.58 29.91
1年のレンジ
22.42 30.27
以前の終値
29.58
始値
29.63
買値
29.91
買値
30.21
安値
29.58
高値
29.91
出来高
499
1日の変化
1.12%
1ヶ月の変化
1.29%
6ヶ月の変化
16.43%
1年の変化
7.94%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.06 M
期待
4.00 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.5%
期待
-0.2%
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
1.182%
期待
1.650%