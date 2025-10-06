- 概要
SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF
SCHMの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり29.58の安値と29.91の高値で取引されました。
Schwab U.S. Mid Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHM News
よくあるご質問
SCHM株の現在の価格は？
Schwab U.S. Mid Cap ETFの株価は本日29.91です。29.58 - 29.91内で取引され、前日の終値は29.58、取引量は499に達しました。SCHMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab U.S. Mid Cap ETFの株は配当を出しますか？
Schwab U.S. Mid Cap ETFの現在の価格は29.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.94%やUSDにも注目します。SCHMの動きはライブチャートで確認できます。
SCHM株を買う方法は？
Schwab U.S. Mid Cap ETFの株は現在29.91で購入可能です。注文は通常29.91または30.21付近で行われ、499や0.94%が市場の動きを示します。SCHMの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHM株に投資する方法は？
Schwab U.S. Mid Cap ETFへの投資では、年間の値幅22.42 - 30.27と現在の29.91を考慮します。注文は多くの場合29.91や30.21で行われる前に、1.29%や16.43%と比較されます。SCHMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Mid-Cap ETFの株の最高値は？
Schwab U.S. Mid-Cap ETFの過去1年の最高値は30.27でした。22.42 - 30.27内で株価は大きく変動し、29.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Mid Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Mid-Cap ETFの株の最低値は？
Schwab U.S. Mid-Cap ETF(SCHM)の年間最安値は22.42でした。現在の29.91や22.42 - 30.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHMの動きはライブチャートで確認できます。
SCHMの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab U.S. Mid Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.58、7.94%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.58
- 始値
- 29.63
- 買値
- 29.91
- 買値
- 30.21
- 安値
- 29.58
- 高値
- 29.91
- 出来高
- 499
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.29%
- 6ヶ月の変化
- 16.43%
- 1年の変化
- 7.94%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.06 M
- 期待
- 前
- 4.00 M
- 実際
- 1.5%
- 期待
- 前
- -0.2%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.182%
- 期待
- 前
- 1.650%