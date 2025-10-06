- Übersicht
SCHM: Schwab U.S. Mid Cap ETF
Der Wechselkurs von SCHM hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.58 bis zu einem Hoch von 29.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab U.S. Mid Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SCHM heute?
Die Aktie von Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) notiert heute bei 29.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.58 - 29.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.58 und das Handelsvolumen erreichte 627. Das Live-Chart von SCHM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SCHM Dividenden?
Schwab U.S. Mid Cap ETF wird derzeit mit 29.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHM zu verfolgen.
Wie kaufe ich SCHM-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab U.S. Mid Cap ETF (SCHM) zum aktuellen Kurs von 29.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.92 oder 30.22 platziert, während 627 und 0.98% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SCHM-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab U.S. Mid Cap ETF müssen die jährliche Spanne 22.42 - 30.27 und der aktuelle Kurs 29.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.32% und 16.47%, bevor sie Orders zu 29.92 oder 30.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Mid-Cap ETF?
Der höchste Kurs von Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) im vergangenen Jahr lag bei 30.27. Innerhalb von 22.42 - 30.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab U.S. Mid Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Mid-Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) im Laufe des Jahres betrug 22.42. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.92 und der Spanne 22.42 - 30.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SCHM statt?
Schwab U.S. Mid Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.58 und 7.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.58
- Eröffnung
- 29.63
- Bid
- 29.92
- Ask
- 30.22
- Tief
- 29.58
- Hoch
- 29.95
- Volumen
- 627
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- 1.32%
- 6-Monatsänderung
- 16.47%
- Jahresänderung
- 7.98%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%