Dövizler / SCCD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026
23.5812 USD 0.2688 (1.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCCD fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.5812 ve Yüksek fiyatı olarak 23.7000 aralığında işlem gördü.
Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
23.5812 23.7000
Yıllık aralık
19.0000 23.9600
- Önceki kapanış
- 23.8500
- Açılış
- 23.7000
- Satış
- 23.5812
- Alış
- 23.5842
- Düşük
- 23.5812
- Yüksek
- 23.7000
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -1.13%
- Aylık değişim
- -0.63%
- 6 aylık değişim
- 11.50%
- Yıllık değişim
- 6.17%
21 Eylül, Pazar