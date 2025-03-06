Devises / SCCD
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026
23.5812 USD 0.2688 (1.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCCD a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.5812 et à un maximum de 23.7000.
Suivez la dynamique Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
23.5812 23.7000
Range Annuel
19.0000 23.9600
- Clôture Précédente
- 23.8500
- Ouverture
- 23.7000
- Bid
- 23.5812
- Ask
- 23.5842
- Plus Bas
- 23.5812
- Plus Haut
- 23.7000
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -1.13%
- Changement Mensuel
- -0.63%
- Changement à 6 Mois
- 11.50%
- Changement Annuel
- 6.17%
20 septembre, samedi