Валюты / SCCD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026
23.7000 USD 0.0500 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCCD за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.4300, а максимальная — 23.7000.
Следите за динамикой Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.4300 23.7000
Годовой диапазон
19.0000 23.9600
- Предыдущее закрытие
- 23.7500
- Open
- 23.4300
- Bid
- 23.7000
- Ask
- 23.7030
- Low
- 23.4300
- High
- 23.7000
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- 12.06%
- Годовое изменение
- 6.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.