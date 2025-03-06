КотировкиРазделы
Валюты / SCCD
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026

23.7000 USD 0.0500 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCCD за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.4300, а максимальная — 23.7000.

Следите за динамикой Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.4300 23.7000
Годовой диапазон
19.0000 23.9600
Предыдущее закрытие
23.7500
Open
23.4300
Bid
23.7000
Ask
23.7030
Low
23.4300
High
23.7000
Объем
6
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
-0.13%
6-месячное изменение
12.06%
Годовое изменение
6.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.