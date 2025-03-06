クォートセクション
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026

23.8500 USD 0.0600 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCCDの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.8500の安値と23.9100の高値で取引されました。

Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.8500 23.9100
1年のレンジ
19.0000 23.9600
以前の終値
23.9100
始値
23.9100
買値
23.8500
買値
23.8530
安値
23.8500
高値
23.9100
出来高
3
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
0.50%
6ヶ月の変化
12.77%
1年の変化
7.38%
