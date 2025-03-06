通貨 / SCCD
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026
23.8500 USD 0.0600 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCCDの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.8500の安値と23.9100の高値で取引されました。
Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.8500 23.9100
1年のレンジ
19.0000 23.9600
- 以前の終値
- 23.9100
- 始値
- 23.9100
- 買値
- 23.8500
- 買値
- 23.8530
- 安値
- 23.8500
- 高値
- 23.9100
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.50%
- 6ヶ月の変化
- 12.77%
- 1年の変化
- 7.38%
