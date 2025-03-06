시세섹션
통화 / SCCD
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026

23.5812 USD 0.2688 (1.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SCCD 환율이 오늘 -1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.5812이고 고가는 23.7000이었습니다.

Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
23.5812 23.7000
년간 변동
19.0000 23.9600
이전 종가
23.8500
시가
23.7000
Bid
23.5812
Ask
23.5842
저가
23.5812
고가
23.7000
볼륨
2
일일 변동
-1.13%
월 변동
-0.63%
6개월 변동
11.50%
년간 변동율
6.17%
20 9월, 토요일