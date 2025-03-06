QuotazioniSezioni
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026

23.5812 USD 0.2688 (1.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCCD ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.5812 e ad un massimo di 23.7000.

Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.5812 23.7000
Intervallo Annuale
19.0000 23.9600
Chiusura Precedente
23.8500
Apertura
23.7000
Bid
23.5812
Ask
23.5842
Minimo
23.5812
Massimo
23.7000
Volume
2
Variazione giornaliera
-1.13%
Variazione Mensile
-0.63%
Variazione Semestrale
11.50%
Variazione Annuale
6.17%
