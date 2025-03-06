Valute / SCCD
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026
23.5812 USD 0.2688 (1.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCCD ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.5812 e ad un massimo di 23.7000.
Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.5812 23.7000
Intervallo Annuale
19.0000 23.9600
- Chiusura Precedente
- 23.8500
- Apertura
- 23.7000
- Bid
- 23.5812
- Ask
- 23.5842
- Minimo
- 23.5812
- Massimo
- 23.7000
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.13%
- Variazione Mensile
- -0.63%
- Variazione Semestrale
- 11.50%
- Variazione Annuale
- 6.17%
20 settembre, sabato