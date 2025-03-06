KurseKategorien
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026

23.8500 USD 0.0600 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCCD hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.8500 bis zu einem Hoch von 23.9100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.8500 23.9100
Jahresspanne
19.0000 23.9600
Vorheriger Schlusskurs
23.9100
Eröffnung
23.9100
Bid
23.8500
Ask
23.8530
Tief
23.8500
Hoch
23.9100
Volumen
3
Tagesänderung
-0.25%
Monatsänderung
0.50%
6-Monatsänderung
12.77%
Jahresänderung
7.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K