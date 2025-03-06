Währungen / SCCD
SCCD: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026
23.8500 USD 0.0600 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCCD hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.8500 bis zu einem Hoch von 23.9100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.8500 23.9100
Jahresspanne
19.0000 23.9600
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.9100
- Eröffnung
- 23.9100
- Bid
- 23.8500
- Ask
- 23.8530
- Tief
- 23.8500
- Hoch
- 23.9100
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 0.50%
- 6-Monatsänderung
- 12.77%
- Jahresänderung
- 7.38%
