SATS: EchoStar Corporation

72.47 USD 1.25 (1.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SATS fiyatı bugün 1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.15 ve Yüksek fiyatı olarak 73.17 aralığında işlem gördü.

EchoStar Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
71.15 73.17
Yıllık aralık
14.90 85.36
Önceki kapanış
71.22
Açılış
72.36
Satış
72.47
Alış
72.77
Düşük
71.15
Yüksek
73.17
Hacim
9.883 K
Günlük değişim
1.76%
Aylık değişim
19.94%
6 aylık değişim
187.58%
Yıllık değişim
199.96%
21 Eylül, Pazar