SATS: EchoStar Corporation

72.47 USD 1.25 (1.76%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SATS a changé de 1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.15 et à un maximum de 73.17.

Suivez la dynamique EchoStar Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
71.15 73.17
Range Annuel
14.90 85.36
Clôture Précédente
71.22
Ouverture
72.36
Bid
72.47
Ask
72.77
Plus Bas
71.15
Plus Haut
73.17
Volume
9.883 K
Changement quotidien
1.76%
Changement Mensuel
19.94%
Changement à 6 Mois
187.58%
Changement Annuel
199.96%
