통화 / SATS
SATS: EchoStar Corporation
72.47 USD 1.25 (1.76%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SATS 환율이 오늘 1.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.15이고 고가는 73.17이었습니다.
EchoStar Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
71.15 73.17
년간 변동
14.90 85.36
- 이전 종가
- 71.22
- 시가
- 72.36
- Bid
- 72.47
- Ask
- 72.77
- 저가
- 71.15
- 고가
- 73.17
- 볼륨
- 9.883 K
- 일일 변동
- 1.76%
- 월 변동
- 19.94%
- 6개월 변동
- 187.58%
- 년간 변동율
- 199.96%
