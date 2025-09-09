КотировкиРазделы
SATS: EchoStar Corporation

69.80 USD 2.14 (2.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SATS за сегодня изменился на -2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.14, а максимальная — 72.05.

Следите за динамикой EchoStar Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
69.14 72.05
Годовой диапазон
14.90 85.36
Предыдущее закрытие
71.94
Open
71.89
Bid
69.80
Ask
70.10
Low
69.14
High
72.05
Объем
15.064 K
Дневное изменение
-2.97%
Месячное изменение
15.52%
6-месячное изменение
176.98%
Годовое изменение
188.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.