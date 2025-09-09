Валюты / SATS
SATS: EchoStar Corporation
69.80 USD 2.14 (2.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SATS за сегодня изменился на -2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.14, а максимальная — 72.05.
Следите за динамикой EchoStar Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SATS
- Генеральный директор EchoStar Ахаван продал акции на сумму $17,6 млн
- EchoStar CEO Akhavan sells $17.6m in shares
- Echostar Corp (SATS) COO Paul Gaske sells shares worth $778,190
- It's a Small World: 3 Stocks Leading the Sudden Rebound in Small Caps
- Your Next iPhone Could Talk to SpaceX Satellites--No Dish Needed
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- EchoStar expects to have $24 billion in cash after spectrum sales, debt payments
- EchoStar Corporation (SATS) Special Call - Slideshow (NASDAQ:SATS) 2025-09-15
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- What's Going On With AT&T Stock Friday? - AT&T (NYSE:T)
- EchoStar Corp: President Swieringa sells $12.5m in shares
- Iridium Communications stock rating downgraded by Raymond James on SpaceX deal
- Deutsche Telekom sells $33.7 million in T-Mobile US (TMUS) shares
- EchoStar corp COO, Hughes, sells $3.6m in shares
- After SpaceX and AT&T deals, EchoStar could be set for another wireless spectrum windfall
- “Irreparable Harm”: Warner Bros. Discovery Stock (NASDAQ:WBD) Gains With Lawsuit Plans - TipRanks.com
- Why EchoStar Stock Popped Again Today
- AST SpaceMobile Slumps After UBS Cuts Rating, Cites Starlink Threat
- Why EchoStar Rocketed Higher in August
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Space Stocks: Planet Labs Q2, EchoStar Deal, AST SpaceMobile - Planet Labs (NYSE:PL)
- BWS Financial downgrades Iridium Communications stock on Starlink threat
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
Дневной диапазон
69.14 72.05
Годовой диапазон
14.90 85.36
- Предыдущее закрытие
- 71.94
- Open
- 71.89
- Bid
- 69.80
- Ask
- 70.10
- Low
- 69.14
- High
- 72.05
- Объем
- 15.064 K
- Дневное изменение
- -2.97%
- Месячное изменение
- 15.52%
- 6-месячное изменение
- 176.98%
- Годовое изменение
- 188.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.