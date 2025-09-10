Moedas / SATS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SATS: EchoStar Corporation
72.14 USD 0.33 (0.46%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SATS para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.40 e o mais alto foi 72.87.
Veja a dinâmica do par de moedas EchoStar Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SATS Notícias
- Analista da Bernstein mantém classificação de Outperform para ações da AT&T com preço-alvo de US$ 32
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- Raymond James eleva preço-alvo das ações da AT&T para US$ 33 com base em perspectivas de crescimento
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- Token Cat Limited concorda em vender subsidiárias por US$ 1 pendente de aprovação dos acionistas
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Can Globalstar's Bet on HIBLEO-XL Boost Its Satellite Market Share?
- AST SpaceMobile: Market Lead Remains But With No Margin For Error (NASDAQ:ASTS)
- EchoStar CEO Akhavan sells $17.6m in shares
- Echostar Corp (SATS) COO Paul Gaske sells shares worth $778,190
- It's a Small World: 3 Stocks Leading the Sudden Rebound in Small Caps
- Your Next iPhone Could Talk to SpaceX Satellites--No Dish Needed
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- EchoStar expects to have $24 billion in cash after spectrum sales, debt payments
- EchoStar Corporation (SATS) Special Call - Slideshow (NASDAQ:SATS) 2025-09-15
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- What's Going On With AT&T Stock Friday? - AT&T (NYSE:T)
- EchoStar Corp: President Swieringa sells $12.5m in shares
- Iridium Communications stock rating downgraded by Raymond James on SpaceX deal
- Deutsche Telekom sells $33.7 million in T-Mobile US (TMUS) shares
- EchoStar corp COO, Hughes, sells $3.6m in shares
- After SpaceX and AT&T deals, EchoStar could be set for another wireless spectrum windfall
- “Irreparable Harm”: Warner Bros. Discovery Stock (NASDAQ:WBD) Gains With Lawsuit Plans - TipRanks.com
Faixa diária
71.40 72.87
Faixa anual
14.90 85.36
- Fechamento anterior
- 71.81
- Open
- 71.98
- Bid
- 72.14
- Ask
- 72.44
- Low
- 71.40
- High
- 72.87
- Volume
- 609
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 19.40%
- Mudança de 6 meses
- 186.27%
- Mudança anual
- 198.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh