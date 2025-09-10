QuotazioniSezioni
SATS: EchoStar Corporation

72.47 USD 1.25 (1.76%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SATS ha avuto una variazione del 1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.15 e ad un massimo di 73.17.

Segui le dinamiche di EchoStar Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
71.15 73.17
Intervallo Annuale
14.90 85.36
Chiusura Precedente
71.22
Apertura
72.36
Bid
72.47
Ask
72.77
Minimo
71.15
Massimo
73.17
Volume
9.883 K
Variazione giornaliera
1.76%
Variazione Mensile
19.94%
Variazione Semestrale
187.58%
Variazione Annuale
199.96%
20 settembre, sabato