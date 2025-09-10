CotizacionesSecciones
SATS: EchoStar Corporation

71.81 USD 2.01 (2.88%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SATS de hoy ha cambiado un 2.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.92, mientras que el máximo ha alcanzado 73.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EchoStar Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
68.92 73.58
Rango anual
14.90 85.36
Cierres anteriores
69.80
Open
69.40
Bid
71.81
Ask
72.11
Low
68.92
High
73.58
Volumen
24.636 K
Cambio diario
2.88%
Cambio mensual
18.85%
Cambio a 6 meses
184.96%
Cambio anual
197.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B