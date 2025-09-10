クォートセクション
通貨 / SATS
SATS: EchoStar Corporation

71.22 USD 0.59 (0.82%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SATSの今日の為替レートは、-0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり70.70の安値と72.87の高値で取引されました。

EchoStar Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
70.70 72.87
1年のレンジ
14.90 85.36
以前の終値
71.81
始値
71.98
買値
71.22
買値
71.52
安値
70.70
高値
72.87
出来高
11.539 K
1日の変化
-0.82%
1ヶ月の変化
17.87%
6ヶ月の変化
182.62%
1年の変化
194.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K