SAT: Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027
24.8000 USD 0.0700 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAT fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.7300 ve Yüksek fiyatı olarak 24.8400 aralığında işlem gördü.
Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SAT haberleri
Günlük aralık
24.7300 24.8400
Yıllık aralık
23.9100 25.2700
- Önceki kapanış
- 24.8700
- Açılış
- 24.7300
- Satış
- 24.8000
- Alış
- 24.8030
- Düşük
- 24.7300
- Yüksek
- 24.8400
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- -0.15%
- 6 aylık değişim
- 1.22%
- Yıllık değişim
- 0.71%
21 Eylül, Pazar