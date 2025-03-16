CotationsSections
SAT: Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027

24.8000 USD 0.0700 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SAT a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.7300 et à un maximum de 24.8400.

Suivez la dynamique Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.7300 24.8400
Range Annuel
23.9100 25.2700
Clôture Précédente
24.8700
Ouverture
24.7300
Bid
24.8000
Ask
24.8030
Plus Bas
24.7300
Plus Haut
24.8400
Volume
7
Changement quotidien
-0.28%
Changement Mensuel
-0.15%
Changement à 6 Mois
1.22%
Changement Annuel
0.71%
