CotaçõesSeções
Moedas / SAT
Voltar para Ações

SAT: Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027

24.8700 USD 0.0399 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SAT para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.6600 e o mais alto foi 24.9499.

Veja a dinâmica do par de moedas Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAT Notícias

Faixa diária
24.6600 24.9499
Faixa anual
23.9100 25.2700
Fechamento anterior
24.9099
Open
24.8900
Bid
24.8700
Ask
24.8730
Low
24.6600
High
24.9499
Volume
24
Mudança diária
-0.16%
Mudança mensal
0.13%
Mudança de 6 meses
1.51%
Mudança anual
1.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh