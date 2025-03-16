通貨 / SAT
SAT: Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027
24.8700 USD 0.0399 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SATの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.6600の安値と24.9499の高値で取引されました。
Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.6600 24.9499
1年のレンジ
23.9100 25.2700
- 以前の終値
- 24.9099
- 始値
- 24.8900
- 買値
- 24.8700
- 買値
- 24.8730
- 安値
- 24.6600
- 高値
- 24.9499
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.13%
- 6ヶ月の変化
- 1.51%
- 1年の変化
- 1.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K