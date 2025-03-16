KurseKategorien
SAT: Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027

24.8700 USD 0.0399 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAT hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.6600 bis zu einem Hoch von 24.9499 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.6600 24.9499
Jahresspanne
23.9100 25.2700
Vorheriger Schlusskurs
24.9099
Eröffnung
24.8900
Bid
24.8700
Ask
24.8730
Tief
24.6600
Hoch
24.9499
Volumen
24
Tagesänderung
-0.16%
Monatsänderung
0.13%
6-Monatsänderung
1.51%
Jahresänderung
1.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K