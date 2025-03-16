Валюты / SAT
SAT: Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027
24.9099 USD 0.0381 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAT за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.8850, а максимальная — 24.9500.
Следите за динамикой Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.8850 24.9500
Годовой диапазон
23.9100 25.2700
- Предыдущее закрытие
- 24.9480
- Open
- 24.8850
- Bid
- 24.9099
- Ask
- 24.9129
- Low
- 24.8850
- High
- 24.9500
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 1.67%
- Годовое изменение
- 1.16%
