SAT: Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027

24.8000 USD 0.0700 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAT ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7300 e ad un massimo di 24.8400.

Segui le dinamiche di Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.7300 24.8400
Intervallo Annuale
23.9100 25.2700
Chiusura Precedente
24.8700
Apertura
24.7300
Bid
24.8000
Ask
24.8030
Minimo
24.7300
Massimo
24.8400
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
-0.15%
Variazione Semestrale
1.22%
Variazione Annuale
0.71%
