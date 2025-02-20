Dövizler / RZB
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati
24.8752 USD 0.0248 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RZB fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.8600 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9300 aralığında işlem gördü.
Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RZB haberleri
Günlük aralık
24.8600 24.9300
Yıllık aralık
24.1100 26.0000
- Önceki kapanış
- 24.9000
- Açılış
- 24.9300
- Satış
- 24.8752
- Alış
- 24.8782
- Düşük
- 24.8600
- Yüksek
- 24.9300
- Hacim
- 17
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- 0.59%
- 6 aylık değişim
- 0.91%
- Yıllık değişim
- -1.21%
21 Eylül, Pazar