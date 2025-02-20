FiyatlarBölümler
RZB
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati

24.8752 USD 0.0248 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RZB fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.8600 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9300 aralığında işlem gördü.

Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.8600 24.9300
Yıllık aralık
24.1100 26.0000
Önceki kapanış
24.9000
Açılış
24.9300
Satış
24.8752
Alış
24.8782
Düşük
24.8600
Yüksek
24.9300
Hacim
17
Günlük değişim
-0.10%
Aylık değişim
0.59%
6 aylık değişim
0.91%
Yıllık değişim
-1.21%
