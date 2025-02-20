Moedas / RZB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati
24.8400 USD 0.0993 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RZB para hoje mudou para -0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.8300 e o mais alto foi 24.8700.
Veja a dinâmica do par de moedas Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RZB Notícias
- IBHF: Shortest Duration Junk Bonds Yielding Near 7%
- Reinsurance Group of America, Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RGA)
- Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fidelity Low-Priced Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FLPKX)
- IGIB: You Can Do Better
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Reinsurance Group Baby Bonds Offer A High Yield To Likely Call (NYSE:RGA)
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Harbor Mid Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HMCLX)
- TC Energy: 7% Yielding Bonds Offer A Safe Return Profile (TSX:TRP:CA)
- Reinsurance Group: Baby Bonds Offer A Solid Return In Either Outcome
Faixa diária
24.8300 24.8700
Faixa anual
24.1100 26.0000
- Fechamento anterior
- 24.9393
- Open
- 24.8700
- Bid
- 24.8400
- Ask
- 24.8430
- Low
- 24.8300
- High
- 24.8700
- Volume
- 27
- Mudança diária
- -0.40%
- Mudança mensal
- 0.44%
- Mudança de 6 meses
- 0.77%
- Mudança anual
- -1.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh