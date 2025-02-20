Währungen / RZB
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati
24.9000 USD 0.0393 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RZB hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.8300 bis zu einem Hoch von 24.9499 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RZB News
Tagesspanne
24.8300 24.9499
Jahresspanne
24.1100 26.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9393
- Eröffnung
- 24.8700
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Tief
- 24.8300
- Hoch
- 24.9499
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 0.69%
- 6-Monatsänderung
- 1.01%
- Jahresänderung
- -1.11%
