RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati

24.9000 USD 0.0393 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RZB hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.8300 bis zu einem Hoch von 24.9499 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.8300 24.9499
Jahresspanne
24.1100 26.0000
Vorheriger Schlusskurs
24.9393
Eröffnung
24.8700
Bid
24.9000
Ask
24.9030
Tief
24.8300
Hoch
24.9499
Volumen
55
Tagesänderung
-0.16%
Monatsänderung
0.69%
6-Monatsänderung
1.01%
Jahresänderung
-1.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K