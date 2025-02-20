QuotazioniSezioni
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati

24.8752 USD 0.0248 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RZB ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8600 e ad un massimo di 24.9300.

Segui le dinamiche di Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.8600 24.9300
Intervallo Annuale
24.1100 26.0000
Chiusura Precedente
24.9000
Apertura
24.9300
Bid
24.8752
Ask
24.8782
Minimo
24.8600
Massimo
24.9300
Volume
17
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
0.59%
Variazione Semestrale
0.91%
Variazione Annuale
-1.21%
20 settembre, sabato