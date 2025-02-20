Valute / RZB
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati
24.8752 USD 0.0248 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RZB ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8600 e ad un massimo di 24.9300.
Segui le dinamiche di Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RZB News
Intervallo Giornaliero
24.8600 24.9300
Intervallo Annuale
24.1100 26.0000
- Chiusura Precedente
- 24.9000
- Apertura
- 24.9300
- Bid
- 24.8752
- Ask
- 24.8782
- Minimo
- 24.8600
- Massimo
- 24.9300
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 0.59%
- Variazione Semestrale
- 0.91%
- Variazione Annuale
- -1.21%
20 settembre, sabato