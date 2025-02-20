CotizacionesSecciones
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati

24.9393 USD 0.0507 (0.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RZB de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.8400, mientras que el máximo ha alcanzado 25.0350.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.8400 25.0350
Rango anual
24.1100 26.0000
Cierres anteriores
24.9900
Open
25.0350
Bid
24.9393
Ask
24.9423
Low
24.8400
High
25.0350
Volumen
46
Cambio diario
-0.20%
Cambio mensual
0.85%
Cambio a 6 meses
1.17%
Cambio anual
-0.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B