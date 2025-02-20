Divisas / RZB
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati
24.9393 USD 0.0507 (0.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RZB de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.8400, mientras que el máximo ha alcanzado 25.0350.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RZB News
Rango diario
24.8400 25.0350
Rango anual
24.1100 26.0000
- Cierres anteriores
- 24.9900
- Open
- 25.0350
- Bid
- 24.9393
- Ask
- 24.9423
- Low
- 24.8400
- High
- 25.0350
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 0.85%
- Cambio a 6 meses
- 1.17%
- Cambio anual
- -0.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B