RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati

24.9000 USD 0.0393 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RZBの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.8300の安値と24.9499の高値で取引されました。

Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floatiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.8300 24.9499
1年のレンジ
24.1100 26.0000
以前の終値
24.9393
始値
24.8700
買値
24.9000
買値
24.9030
安値
24.8300
高値
24.9499
出来高
55
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
0.69%
6ヶ月の変化
1.01%
1年の変化
-1.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K