RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati
24.9000 USD 0.0393 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RZBの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.8300の安値と24.9499の高値で取引されました。
Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floatiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.8300 24.9499
1年のレンジ
24.1100 26.0000
- 以前の終値
- 24.9393
- 始値
- 24.8700
- 買値
- 24.9000
- 買値
- 24.9030
- 安値
- 24.8300
- 高値
- 24.9499
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.69%
- 6ヶ月の変化
- 1.01%
- 1年の変化
- -1.11%
